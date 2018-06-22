Венгрия дала согласие на саммит Украина-Грузия-НАТО, но блокирует двусторонний саммит

22.06.2018 19:05 Венгрия официально отказалась от вето на проведение отдельной встречи лидеров НАТО с участием украинского президента Петра Порошенко, но по-прежнему блокирует Комиссию Украина-НАТО (КУН). Об этом заявил на пресс-конференции в Нижнем Солотвине (Закарпатье) министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, сообщает корреспондент "Европейской правды".



Венгерский министр дал комментарии СМИ после завершения первого раунда консультаций с участием глав МИД и Минобразования Украины и их коллег из Венгрии.



Он отметил, что решение Венгрии о блокировании политических встреч Комиссии Украина-НАТО остается в силе. В то же время министр еще раз подтвердил, что на этой встрече Венгрия снизила уровень требований к Украине по закону об образовании - теперь речь идет не об отмене языковой статьи, а о выполнении двух пунктов рекомендаций Венецианской комиссии.



"Решение венгерского правительства однозначное. До того, как рекомендации Венецианской комиссии будут выполнены, мы не можем поддерживать сближение Украины с НАТО", - заявил он.



И хотя проведение КУН во время ближайшего саммита НАТО невозможно, Венгрия согласилась на участие Порошенко в специальном формате саммита.



Сийярто признал, что такая договоренность была достигнута при участии американской стороны.



"Несколько недель назад я встретился в Вашингтоне с господином Помпео, но я ему рассказал, чтобы мы не имеем ничего против, чтобы в рамках саммита состоялось заседание безопасности на Черном море, на которое пригласят президента Украины", - заявил он.



Источники "Европейской правды" в дипломатических кругах подтвердили, что Порошенко уже получил приглашение на такую ​​встречу.



Она пройдет глав государств и правительств стран НАТО, руководителей Украины и Грузии.



Заметим, идея саммита Украина-Грузия-НАТО звучала и раньше, но Венгрия долгое время блокировала также ее проведения.















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