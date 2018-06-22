Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Генассамблея ООН одобрила резолюцию с призывом к РФ вывести войска из Приднестровья


22.06.2018   21:03
Генеральная Ассамблея ООН в пятницу одобрила резолюцию, в которой содержится призыв вывести иностранные войска с территории Молдовы.

В поддержку резолюции высказались 64 государства, против - 15, 83 страны воздержались.

В документе содержится призыв к РФ "в полном соответствии с правилами, безоговорочно и безотлагательно завершить вывод оперативной группы российских вооруженных сил" с территории Приднестровья в соответствие с обязательствами, принятыми на Стамбульском саммите ОБСЕ 1999 года.

Резолюция была вынесена на голосование Молдовой при поддержке Канады, Грузии, Румынии, Украины и Эстонии.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Средний европейский показатель опоздания авиарейсов возрос на 19 минут
Экспорт Грузии в мае вырос на 50,2%
В Грузии изъяли контрабандные сигареты на 7,3 тысячи долларов
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
МИД Грузии распространяет заявление по 44-ому раунду Женевских международных переговоров
Маргвелашвили: Оккупированные регионы Грузии не должны оставаться вне международного мониторинга
Школьная форма возвращается в Абхазию
Россиянину вернули украденный в Абхазии автомобиль
Абхазским чиновникам запретили участвовать в международных встречах, организованных НПО
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Премьер-министр Чечни покинет свой пост после назначения советником президента РФ
Имя нового премьера Чечни станет известно на следующей неделе
Армения приглашена на саммит НАТО в июле
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна