Фонд «Карту»: Георгий Шенгелая по-прежнему получает стипендию в размере 3 000 лари

22.06.2018 21:40



По сообщению администрации фонда, Георгию Шенгелая не была прекращена благотворительная помощь.



"Он по-прежнему получает помощь фонда "Карту" в размере 3 000 лари в месяц.



Г. Шенгелая является одним из старейших бенефициаров фонда, он почти 20 лет получает денежную помощь. Отдельно следует отметить, что помимо ежемесячной стипендии, фонд профинансировал съемку его художественного фильма "Шел поезд".



Фонд "Карту" является одним из старейших, и бесспорно крупнейших благотворительных организаций в Грузии. За 23 года своего существования фонд оказал помощь тысячам представителям искусства, ученым, и общественным деятелям. В то же время в истории фонда нет ни одного прецедента, чтобы фонд прекратил выдавать денежное пособие бенефициару из-за его политических или мировоззренческих взглядов.



Однако в 2012 году некоторые бенефициары фонда из-за своих политических взглядов сами отказались от помощи фонда. Как пример, можно назвать таких лиц, как: писатель Гурам Дочанашвили, академик Тамаз Гамкрелидзе, артист Вахтанг Кикабидзе, спортсменка Нана Александрия и др. В ряде случаев по тому же политическому мотиву от помощи фонда отказались коллективно, в частности, труппы музыкального центра Джансуга Кахидзе, Театра Музкомедии, и др.



Как известно единственным донором фонда "Карту" является семья Иванишвили. Поскольку Георгий Шенгелая не раз критиковал публично господина Бидзину Иванишвили, и выразил, насколько для него неприемлема личность Б. Иванишвили, у нас сложилось впечатление, что его нынешняя позиция обусловлена политической несовместимостью. Правление фонда поинтересовалось, не было ли у г-на Георгия желание, подобно другим, отказаться от помощи фонда по своей инициативе. Именно с этой целью мы связались с режиссером. В ответ мы узнали, что, несмотря на негативное отношение Г. Шенгелая к Иванишвили, он не только не хочет отказаться от его денег, но даже подаст на фонд в суд, если ему прекратят эту помощь.



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После ответа Г. Шенгелая мы не исключаем, что движущим мотивом его публичной активности последнего времени является не политическая подоплека, а личного характера. В течение ряда лет Г. Шенгелая был недоволен размером стипендии и считал, что он, как и другие бенефициары, должен был получать более высокую денежную помощь. В течение многих лет он требовал увеличить ежемесячную помощь до 5 000 лари. Во время рассмотрения этого вопроса администрация фонда учитывала то обстоятельство, что помощь фонда наряду с Г. Шенгелая получает и другой член его семьи, и поэтому не считала целесообразным дополнительно увеличить его стипендию. Нам известно, что данная позиция правления фонда вызывала раздражение Г. Шенгелая. Как бы не было прискорбно, думаем, что основанием ажиотажа последних дней, возможно, является именно это обстоятельство.



Наконец, следует однозначно сказать, что изучение, и рассмотрение подобных тем является прерогативой и обязанностью правления фонда. Соответственно, правление фонда даже не ставило в курс дела г-на Бидзину Иванишвили в связи с этим вопросом"- сказано в заявлении администрации благотворительного фонда "Карту".





Фонд "Карту" распространил заявление в связи с информацией, распространенной о прекращении денежной помощи режиссеру Георгию Шенгелая.По сообщению администрации фонда, Георгию Шенгелая не была прекращена благотворительная помощь."Он по-прежнему получает помощь фонда "Карту" в размере 3 000 лари в месяц.Г. Шенгелая является одним из старейших бенефициаров фонда, он почти 20 лет получает денежную помощь. Отдельно следует отметить, что помимо ежемесячной стипендии, фонд профинансировал съемку его художественного фильма "Шел поезд".Фонд "Карту" является одним из старейших, и бесспорно крупнейших благотворительных организаций в Грузии. За 23 года своего существования фонд оказал помощь тысячам представителям искусства, ученым, и общественным деятелям. В то же время в истории фонда нет ни одного прецедента, чтобы фонд прекратил выдавать денежное пособие бенефициару из-за его политических или мировоззренческих взглядов.Однако в 2012 году некоторые бенефициары фонда из-за своих политических взглядов сами отказались от помощи фонда. Как пример, можно назвать таких лиц, как: писатель Гурам Дочанашвили, академик Тамаз Гамкрелидзе, артист Вахтанг Кикабидзе, спортсменка Нана Александрия и др. В ряде случаев по тому же политическому мотиву от помощи фонда отказались коллективно, в частности, труппы музыкального центра Джансуга Кахидзе, Театра Музкомедии, и др.Как известно единственным донором фонда "Карту" является семья Иванишвили. Поскольку Георгий Шенгелая не раз критиковал публично господина Бидзину Иванишвили, и выразил, насколько для него неприемлема личность Б. Иванишвили, у нас сложилось впечатление, что его нынешняя позиция обусловлена политической несовместимостью. Правление фонда поинтересовалось, не было ли у г-на Георгия желание, подобно другим, отказаться от помощи фонда по своей инициативе. Именно с этой целью мы связались с режиссером. В ответ мы узнали, что, несмотря на негативное отношение Г. Шенгелая к Иванишвили, он не только не хочет отказаться от его денег, но даже подаст на фонд в суд, если ему прекратят эту помощь.После ответа Г. Шенгелая мы не исключаем, что движущим мотивом его публичной активности последнего времени является не политическая подоплека, а личного характера. В течение ряда лет Г. Шенгелая был недоволен размером стипендии и считал, что он, как и другие бенефициары, должен был получать более высокую денежную помощь. В течение многих лет он требовал увеличить ежемесячную помощь до 5 000 лари. Во время рассмотрения этого вопроса администрация фонда учитывала то обстоятельство, что помощь фонда наряду с Г. Шенгелая получает и другой член его семьи, и поэтому не считала целесообразным дополнительно увеличить его стипендию. Нам известно, что данная позиция правления фонда вызывала раздражение Г. Шенгелая. Как бы не было прискорбно, думаем, что основанием ажиотажа последних дней, возможно, является именно это обстоятельство.Наконец, следует однозначно сказать, что изучение, и рассмотрение подобных тем является прерогативой и обязанностью правления фонда. Соответственно, правление фонда даже не ставило в курс дела г-на Бидзину Иванишвили в связи с этим вопросом"- сказано в заявлении администрации благотворительного фонда "Карту".











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