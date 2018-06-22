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Лидеры Грузии и Эстонии обсудили двусторонние отношения и интеграцию в НАТО


22.06.2018   22:35
Президент Грузии Георгий Маргвелашвили, который 21-23 июня с трехдневным визитом посещает Эстонию, сегодня встретился со своей эстонской коллегой Керсти Кальюлайд и премьер-министром Эстонии Юрием Ратасом, с которыми обсудил ожидания Грузии от Брюссельского саммита НАТО, который состоится 11-12 июля.

Как сообщает пресс-служба президента Маргвелашвили, президенты двух стран обсудили вопросы региональной безопасности, оккупации Абхазии и Цхинвальского региона со стороны России, политику непризнания Тбилиси и поддержки территориальной целостности Грузии со стороны Эстонии.

Президент Кальюлайд заявила после встречи, что Грузия может гордиться своими достижениями, «начиная с реформ, осуществляемых в стране, и заканчивая прогрессом на пути европейской и евроатлантической интеграции». Она также добавила, что твердо убеждена, что Грузия «заслуживает большего, чем просто хорошие и обнадеживающие слова».

Премьер-министр Эстонии Юрий Ратас озвучил аналогичные послания и отметил, что на саммите НАТО Эстония желает «подтверждения тех обещаний, которые мы озвучили в Бухаресте в 2008 году — двери альянса открыты для Грузии и других потенциальных членов, при условии, что они удовлетворят необходимые требования».

Президент Георгий Маргвелашвили посещает Эстонию по приглашению президента Керсти Кальюлайд, где вместе с лидерами Финляндии, Исландии, Латвии, Литвы и Польши примет участие в мероприятиях, посвященных объявлению Первой Независимой Республики.

Civil Georgia





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