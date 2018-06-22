Власти Грузии обсуждают вопрос введения поста государственного секретаря

22.06.2018 23:49 В правящей партии обсуждают вопрос введения поста государственного секретаря. До начала встречи в офисе «Грузинской мечты» депутаты отметили, что пока в связи с этим позиции окончательно не согласованы, однако, если пост госсекретаря будет утвержден, это будет не политическая должность, а менеджер конкретной области.



Депутаты отмечают, что государственный секретарь, несмотря на политические изменения, останется ведущим менеджером в конкретной области. По их же словам, государственный секретарь будет по нескольким направлениям, однако какие конкретно это направления, не озвучивается.



Также в большинстве не согласовано, как будет заниматься пост государственного секретаря – будет он избираться или назначаться.















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