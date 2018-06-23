Премьер-министр Грузии встретится с представителями парламентского большинства

23.06.2018 13:02 Сегодня премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе вновь встретится с представителями парламентского большинства. Как сообщил журналистам председатель фракции «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе, это будет заключительная встреча, которая завершит консультации по структурным изменениям в правительстве Грузии. По информации Мамуки Мдинарадзе, встреча назначена на 19:00.



«Состоится встреча со всеми членами большинства, по итогам которой премьер примет решения. Разговор о конкретных министрах начнется после того, как будет принято решение по структурным изменениям министерств», — пояснил Мдинарадзе.



Консультации по структурным изменениям в правительстве на протяжении нескольких дней проходят в офисе «Грузинской мечты». Согласно имеющейся информации, планируется объединение нескольких министерств.



Согласно концепции малого правительства, которая, по заявлению премьер-министра Мамуки Бахтадзе, будет подготовлена примерно через три недели, в правительстве будут осуществлены структурные изменения, в том числе количество министерств будет сокращено с 14 до 11.















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