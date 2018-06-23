Каладзе: Концепция малого правительства даст нам возможность быть еще более мобильными и гибкими

23.06.2018 16:30 Я приветствую концепцию малого правительства, это даст нам возможность быть еще более мобильными и гибкими, - об этом заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе.



«Концепцию малого правительства я приветствую, однако обсуждение проходит вместе с парламентским большинством. Премьер-министр ведет переговоры о том, в какой форме должны произойти эти изменения и в ближайшие дни будет принято решение. Встреча пройдет и сегодня вечером, будет обсуждаться этот вопрос. Когда решение будет принято, все станет ясным», - заявил Каладзе.



Вместе с тем, отвечая на вопрос о введении должности государственного секретаря, Каладзе отметил, что по поводу изменений скажет премьер-министра.



«Что касается изменений, думаю, с моей стороны делать заявления и рассуждать об этом будет неверным. Премьер-министр скажет и о государственном секретаре, о тех изменениях, которые будут осуществлены. В общем, еще раз скажу, малое правительство мной приветствуется. Это даст нам возможность быть еще более мобильными и гибкими при принятии решений. Вообще, те реформы, которые были озвучены Мамукой Бахтадзе, для развития страны будут очень важны. Нашей стране нужны реформы, быстрое развитие, продвижение вперед и, разумеется, вовлечение в это каждого гражданина нашей страны очень важно», - заявил Каладзе.















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