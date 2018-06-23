ОБСЕ стремится активизировать связи с Арменией, Грузией и Азербайджаном

23.06.2018 17:07 Группа из 24 постоянных представителей ОБСЕ опубликовала заявление по итогам визита в Армению, Грузию и Азербайджан с 18 июня по 22 июня.



Целью поездки - первой в этом формате за несколько лет, было подтвердить большую заинтересованности послов в мире, стабильности и процветании в регионе в соответствии с обязательствами и принципами ОБСЕ.



Послы встретились с высокопоставленными чиновниками, парламентариями, представляющими широкий круг политических партий, а также представителями гражданского общества в Ереване, Тбилиси и Баку. В ходе переговоров особое внимание уделялось вопросам безопасности, конфликтов и недавних политических событий.



В ходе визита, посол Вероник Роджер-Лакан подчеркнула поддержку «усилению сотрудничества ОБСЕ в интересах нашей общей безопасности. ОБСЕ стремится активизировать свои связи с Арменией, Грузией и Азербайджаном с целью принести пользу их обществам и самой организации во всех аспектах безопасности».



В заявлении отмечается, что обсуждения в Армении с премьер-министром Николем Пашиняном и главой МИД Зограбом Мнацаканяном были посвящены важности дальнейшего взаимодействия Армении с ОБСЕ. На этих встречах и в ходе консультаций в Национальной ассамблее собеседники выразили признательность за работу с ОБСЕ на протяжении многих лет и интерес к продолжению сотрудничества. Также была проведена встреча с бенефициарами проекта ОБСЕ и бывшими партнерами по реализации.



«Я возвращаюсь в Вену, глубоко вдохновленной важной поездкой в три страны Южного Кавказа. Наша цель состояла в том, чтобы укрепить доверие и подчеркнуть наше желание активизировать взаимодействие стран с ОБСЕ. Отношения со странами по-прежнему на повестке дня ОБСЕ, и нам очень важно делиться друг с другом, чтобы укрепить нашу взаимную безопасность»,- заявил председатель Постоянного совета ОБСЕ Алессандро Азони.















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