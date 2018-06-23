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Массовые митинги оппозиции проходят перед выборами в Турции


23.06.2018   17:09
В Турции перед выборами президента и парламента, которые пройдут в воскресенье 24 июня, проходят массовые митинги сторонников и противников действующего президента Реджепа Эрдогана.

Ведущий оппозиционный кандидат Мухаррем Индже в субботу организовал массовый митинг в Стамбуле.

Накануне на акцию в его поддержку в городе Измир собрались, по разным оценкам, от сотен тысяч до двух с половиной миллионов людей. Сторонники оппозиции называют эту акцию крупнейшей в новейшей истории Турции.

Индже – представитель Республиканской народной партии, последователи которой защищают идеи основателя современного турецкого государства Мустафы Кемаля Ататюрка. По опросам, он отстает от Эрдогана, однако имеет хорошие шансы на выход во второй тур, в котором – в случае объединения оппозиции – может опередить действующего президента.

Среди оппозиционных кандидатов также Селахаттин Демирташ, которого поддерживают турецкие курды. Он сейчас находится в заключении.

Сторонники Эрдогана также проводят массовые акции по всей стране.

Президент Турции апеллирует к своему политическому опыту, утверждая, что уже 15 лет представляет страну на международной арене. По этому показателю – как сказал Эрдоган на одном из митингов – с ним может сравниться только Владимир Путин.

Сторонники оппозиции опасаются фальсификаций – в условиях силового давления со стороны властей. В субботу было объявлено об аресте нескольких десятков человек, власти заявляют, что они связаны с живущим в США проповедником Фетхуллахом Гюленом, которого обвиняют в подготовке попытки переворота в 2016 году.






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