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Президент Грузии посетил парад по случаю Дня победы в Эстонии


23.06.2018   18:14
Президент Грузии Георгий Маргвелашвили в Таллине посетил военный парад по случаю Дня победы в Освободительной войне.

Маргвелашвили прибыл в Эстонию 21 июня для участия в мероприятиях по случаю 100-летия независимости республики. Вместе с лидерами Польши, Исландии, Финляндии, Латвии и Эстонии президент Грузии накануне посетил Тарту, где состоялись основные празднования.

На военном параде, который проходил сегодня на Певческом поле, Маргвелашвили присутствовал вместе с президентом Исландии.

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд, принимавшая парад, говорила о необходимости совместных усилий стран с общими ценностями для обеспечения всеобщей безопасности и мира.

Накануне в Тарту Маргвелашвили и первая леди Грузии Мака Чичуа также посетили Тартуский университет и крупнейший научно-образовательный центр Прибалтики.

В научном центре Маргвелашвили вместе с президентами пяти государств принял участие в школьной викторине. Лидеры государств не только отвечали, но и сами задавали различные вопросы участникам. К примеру, вопрос Маргвелашвили касался села Эстонка, расположенного в Абхазии.

Позже в Тартуском университете в честь лидеров иностранных государств был организован торжественный прием. На встрече было отмечено активное сотрудничество стран-партнеров в области образования и культуры. Маргвелашвили подчеркнул, что с каждым годом растет число грузинских студентов, получающих высшее образование в Таллиннском и Тартуском университетах.

Сразу после приема Маргвелашвили и его супруга приняли участие в фольклорном студенческом фестивале стран Балтии «Гаудеамус» (Gaudeamus), который входит в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Президент Грузии обратился к участникам фестиваля и на эстонском языке поздравил их с Днем независимости.

Следует отметить, что в первый день визита с президентом Грузии встретился премьер-министр Эстонии Юри Ратас. Кроме того, Маргвелашвили провел переговоры со своей эстонской коллегой Керсти Кальюлайд. Стороны обсудили перспективы двухсторонних отношений и подготовку к саммиту НАТО.

«С одной стороны, эти встречи очень важны, поскольку они способствуют углублению отношений между нашими народами. Одновременно, с нашими коллегами мы говорим о важнейших для Грузии шагах, которые должны быть сделаны, будь то стремление в ЕС или в НАТО», — подвел итог встреч Маргвелашвили.






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