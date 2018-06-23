Судьба министерства по делам беженцев будет решаться на встрече с премьером

23.06.2018 20:39 По информации одной из лидеров большинства парламента Грузии Эки Беселия, на встрече премьера и членов большинства одним из вопросов обсуждения будет новая идея, связанная с Министерством по делам беженцев.



По ее словам, относительно идеи малого правительства и структурного слияния на концептуальном уровне консенсус достигнут.



«Мы очень близки к окончательному консенсусу. На концептуальном уровне у идеи малого правительства есть поддержка, поскольку главная суть в том, что посредством такого типа органического слияния произойдет представление новой более эффективной и ориентированной на результаты для гражданина модели в плане решений и управления. Так же в связи с Министерством по делам беженцев есть новая, интересная идея и мы это обсудим», - заявила Эка Беселия.















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