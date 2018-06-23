Нового председателя партии «Гирчи» избрали на фоне жарки шашлыка и музыки

23.06.2018 20:42 Мы и жарим шашлык, и у нас съезд, - об этом заявил один из лидеров партии «Гирчи» («Шишка») Зураб Джапаридзе. Съезд «Гирчи» проходит в неформальной обстановке.



Во дворе партийного офиса сторонники «Гирчи» на фоне музыки жарят шашлык.



«Сегодня у «Гирчи» съезд, чтобы упорядочить какие-то формальные вопросы. Перед государством у нас какие-то обязательства, в том числе должны быть укомплектованы управленческие органы партии, у которых прошел срок около двух месяцев назад. Сегодня произойдет утверждение членов политсовета, избрание председателя, утверждение ревизионной комиссии. Это всего лишь формальности. В случае с «Гирчи» у этого действительно нет особого содержания. Кроме того, желанием членов «Гирчи» было – вместе пожарить шашлык, соответственно, все это мы совместили с жаркой шашлыка. Поэтому у нас такая обстановка, мы и жарим шашлык, и у нас съезд», - заявил Джапаридзе.



Позже прошла официальная часть съезда. Новым председателем был избран Яго Хвичия.



Представленных кандидатов собравшиеся поддерживали аплодисментами. По словам нового председателя, планы «Гирчи» не меняются.



«Будущие планы «Гирчи» никак не поменяются из-за того, что сменился председатель. Это совершенно формальная часть, о чем мы и говорили. Я остаюсь тем, кем был, и Зура (Джапаридзе) остается тем, кем был. Давайте, развлечемся сегодня, а какими будут планы «Гирчи», мы вместе решим в другое время, когда у нас будет настроение на это», - заявил Яго Хвичия.



На сегодняшнем съезде также были избраны состав ревизионной комиссии и политсовета партии.

















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