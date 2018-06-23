Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Встреча Абашидзе-Карасин пройдет во второй половине сентября


23.06.2018   22:57
Встреча официальных представителей Грузии и РФ в рамках урегулирования двусторонних отношений состоится во второй половине сентября в Праге. Об этом заявил специальный представитель премьер-министра Грузии по вопросам урегулирования отношений с РФ Зураб Абашидзе сегодня по грузинскому ТВ.

По словам З.Абашидзе, на встрече будут рассмотрены торгово-экономические и транспортные вопросы. В ходе консультаций планируется продолжить обсуждение практических вопросов грузино-российских двусторонних отношений.

Российскую сторону на встрече будет представлять статс-секретарь, замглавы МИД РФ Григорий Карасин.

Первая встреча официальных представителей Грузии и России в рамках урегулирования двусторонних отношений в таком формате состоялась 14 декабря 2012 года. До сих пор состоялись четырнадцать таких встреч.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Средний европейский показатель опоздания авиарейсов возрос на 19 минут
Экспорт Грузии в мае вырос на 50,2%
В Грузии изъяли контрабандные сигареты на 7,3 тысячи долларов
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
МИД Грузии распространяет заявление по 44-ому раунду Женевских международных переговоров
Маргвелашвили: Оккупированные регионы Грузии не должны оставаться вне международного мониторинга
Школьная форма возвращается в Абхазию
Россиянину вернули украденный в Абхазии автомобиль
Абхазским чиновникам запретили участвовать в международных встречах, организованных НПО
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Премьер-министр Чечни покинет свой пост после назначения советником президента РФ
Имя нового премьера Чечни станет известно на следующей неделе
Армения приглашена на саммит НАТО в июле
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна