Встреча Абашидзе-Карасин пройдет во второй половине сентября

23.06.2018 22:57 Встреча официальных представителей Грузии и РФ в рамках урегулирования двусторонних отношений состоится во второй половине сентября в Праге. Об этом заявил специальный представитель премьер-министра Грузии по вопросам урегулирования отношений с РФ Зураб Абашидзе сегодня по грузинскому ТВ.



По словам З.Абашидзе, на встрече будут рассмотрены торгово-экономические и транспортные вопросы. В ходе консультаций планируется продолжить обсуждение практических вопросов грузино-российских двусторонних отношений.



Российскую сторону на встрече будет представлять статс-секретарь, замглавы МИД РФ Григорий Карасин.



Первая встреча официальных представителей Грузии и России в рамках урегулирования двусторонних отношений в таком формате состоялась 14 декабря 2012 года. До сих пор состоялись четырнадцать таких встреч.















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