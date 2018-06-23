|
|
Встреча Абашидзе-Карасин пройдет во второй половине сентября
23.06.2018 22:57
Встреча официальных представителей Грузии и РФ в рамках урегулирования двусторонних отношений состоится во второй половине сентября в Праге. Об этом заявил специальный представитель премьер-министра Грузии по вопросам урегулирования отношений с РФ Зураб Абашидзе сегодня по грузинскому ТВ.
По словам З.Абашидзе, на встрече будут рассмотрены торгово-экономические и транспортные вопросы. В ходе консультаций планируется продолжить обсуждение практических вопросов грузино-российских двусторонних отношений.
Российскую сторону на встрече будет представлять статс-секретарь, замглавы МИД РФ Григорий Карасин.
Первая встреча официальных представителей Грузии и России в рамках урегулирования двусторонних отношений в таком формате состоялась 14 декабря 2012 года. До сих пор состоялись четырнадцать таких встреч.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна