Гачечиладзе: Окончательно договорились, что будет 11 министерств

24.06.2018 13:26 Мы окончательно договорились, что останется 11 министерств, — заявил представитель парламентского большинства Георгий Гачечиладзе по итогам завершившихся накануне вечером в центральном офисе «Грузинской мечты» консультаций премьер-министра Мамуки Бахтадзе с представителями парламентского большинства по вопросу о предстоящих структурных изменениях в правительстве.



Георгий Гачечиладзе подтвердил всю ту информацию, которая несколько дней распространялась в СМИ.



«Дискуссия касалась реорганизации. Окончательно договорились, что останется т 11 министерств, произойдет объединение нескольких министерств. В министерство окружающей среды войдет институт экоомбудсмена, что усилит это направление. Что касается малого правительства — это очень важно, так как все средства, полученные от экономического роста, пойдут на поддержку детям из самых нуждающихся семей, что очень важно. Очень серьезная помощь будет направлена на поддержку семей, в которых есть дети до 6 лет — это очень серьезное решение.



На этом этапе вы знаете, что будут объединены образование, культура и спорт, объединятся министерства по делам беженцев и примирению. Весь строительный сектор, все, что связано с ускоренным развитием, — строительство школ, тюрем, жилья для беженцев, все это войдет в министерство инфраструктуры.



Министерство примирения объединится с министерством по делам беженцев, некоторые службы, связанные с медицинским обслуживанием, перейдут в здравоохранение. При этом основная политическая функция этих министерств будет увязана с восстановлением территориальной целостности и международными отношениями», — сказал Георгий Гачечиладзе.



По его словам, на этом этапе консультаций персональный состав правительства не обсуждался. По информации Гачечиладзе, пост государственного секретаря в новом правительстве не появится, хотя этот вопрос и обсуждался.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

