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Талаквадзе: Премьер-министр взял очень хороший старт с точки зрения консультаций с парламентом
24.06.2018 13:27
По словам лидера парламентского большинства Арчил Талаквадзе, премьер-министр сам подведет итоги консультаций и в ближайшее время сделает заявление о том, какой будет модель нового правительства.
Талаквадзе пояснил, что парламентское большинство поддерживает план премьер-министра по формированию небольшого правительства и готово помочь Мамуке Бахтадзе в проведении соответствующих реформ.
«Команда поддерживает идею малого правительства, которое будет очень оперативно и быстро решать те проблемы, решения которых ожидает от нас общество. Очень важно, что премьер-министр взял очень хороший старт с точки зрения консультаций с парламентом. Мы максимально поможем ему проводить реформы», — заявил Арчил Талаквадзе.
Вместе с тем, как заявил председатель парламента Ираклий Кобахидзе, консультации по плану реорганизации правительства завершены.
Премьер-министр Мамука Бахтадзе в течение трех дней провел серию консультаций с парламентским большинством. Последняя встреча, проходившая в офисе партии «Грузинская мечта — демократическая Грузия», завершилась вчера поздним вечером.
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