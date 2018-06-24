В Турции проходят досрочные президентские и парламентские выборы

24.06.2018 13:46 Сегодня в Турции проходят досрочные президентские и парламентские выборы. За пост президента борются 6 кандидатов. Среди них действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган. Его главный соперник считается лидер оппозиционной Республиканской партии Мохамед Индже.



Среди кандидатов есть и одна женщина — политик Мерал Акшенер, бывший министр внутренних дел и бывший вице-спикер парламента, в настоящее время она лидер «Хорошей партии».



За пост президента также борется представитель Народно-демократической партии Селахатдин Демирташ, который находится в заключении с 2016 года.



Для победы претенденту требуется набрать больше 50% голосов избирателей. В противном случае будет назначен второй тур, который состоится через две недели. Во втором туре борьбу за президентский пост продолжат два кандидата, получившие наибольшее количество голосов в первом туре.



В парламентских же выборах принимают участие 8 политических партий. Политические партии должны преодолеть 10-процентный порог, чтобы попасть в парламент. После закрытия избирательных участков, избирательный совет начнет подсчет голосов, в первую очередь, с результатов президентских выборов.



По результатам конституционного референдума от 16 апреля 2017 года, после сегодняшних выборов Турция перейдет на президентское правление. Это означает, что президент наделен полномочиями назначать или снимать членов правительства, вмешательства в правовую систему, объявлять чрезвычайное положение. Данный режим действует в стране с 15 июля 2016 года с момента попытки военного госпереворота.















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