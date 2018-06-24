Кобахидзе: В команде продолжается обсуждение касательно новых лиц

24.06.2018 14:22 В команде продолжается обсуждение касательно новых лиц , - об этом заявил председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе, отвечая на вопрос о формировании правительства.



Как отметил Ираклий Кобахидзе, в команде есть согласие по существенным и принципиальным вопросам.

«Пока у нас был разговор о реорганизации. Обсуждение касательно новых лиц в команде продолжается. В ближайшем будущем премьер-министр представит на основании обсуждения, так сказать, вариант реорганизации и он будет вынесен на голосование в парламенте. После этого продолжится дискуссия в связи с персональным составом правительства. По существенным и принципиальным вопросам в команде есть согласие», - заявил Ираклий Кобахидзе.















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