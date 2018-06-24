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Делегация парламента примет участие в сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы
24.06.2018 14:50
Постоянно действующая делегация парламента Грузии примет участие в летней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), которая пройдет 25-29 июня в Страсбурге.
На сессии будет присутствовать делегация Грузии под руководством первого заместителя парламента Тамар Чугошвили. Об этом «IPN» сообщили в пресс-службе парламента.
«В ходе сессии ПА члены постоянно действующей делегации парламента Грузии примут участие в выборах президента ПАСЕ, проведут двусторонние встречи с европейскими коллегами и представителями стран-партнеров, на которых депутаты обсудят текущие процессы в Грузии и существующие перед страной вызовы. Члены делегации также примут участие в заседаниях комитетов и политических групп ассамблеи и дебатах на разные темы», - говорится в информации пресс-службы парламента.
В работе летней сессии примут участие члены парламента: Тамар Чугошвили, Эка Беселия, Нино Гогуадзе, Звиад Квачантирадзе, Давид Бакрадзе и Георгий Канделаки.
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