Делегация парламента примет участие в сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы

24.06.2018 14:50 Постоянно действующая делегация парламента Грузии примет участие в летней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), которая пройдет 25-29 июня в Страсбурге.



На сессии будет присутствовать делегация Грузии под руководством первого заместителя парламента Тамар Чугошвили. Об этом «IPN» сообщили в пресс-службе парламента.



«В ходе сессии ПА члены постоянно действующей делегации парламента Грузии примут участие в выборах президента ПАСЕ, проведут двусторонние встречи с европейскими коллегами и представителями стран-партнеров, на которых депутаты обсудят текущие процессы в Грузии и существующие перед страной вызовы. Члены делегации также примут участие в заседаниях комитетов и политических групп ассамблеи и дебатах на разные темы», - говорится в информации пресс-службы парламента.



В работе летней сессии примут участие члены парламента: Тамар Чугошвили, Эка Беселия, Нино Гогуадзе, Звиад Квачантирадзе, Давид Бакрадзе и Георгий Канделаки.















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