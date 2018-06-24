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Конгресс США рассмотрит резолюцию в поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, Грузии и Молдовы
24.06.2018 15:05
Двухпартийная группа конгрессменов внесла на рассмотрение Палаты представителей американского Конгресса проект резолюции в поддержку политического суверенитета и территориальной целостности Украины, Грузии и Молдовы, сообщила пресс-служба Посольства Украины в США на странице в Facebook.
"Группа конгрессменов от Республиканской и Демократической партий представили в Конгрессе США проект резолюции, которая подтверждает поддержку Соединенными Штатами Америки политического суверенитета и территориальной целостности Украины, Грузии и Молдовы", - отметили в украинском дипломатическом представительстве.
Документ, зарегистрированный под номером H. Res. 955, содержит шесть страниц текста.
В нем, в частности, отмечается, что Соединенные Штаты продолжат поддерживать усилия трех государств, направленных на восстановление территориальной целостности, установление политической независимости и интеграции в европейское сообщество.
Конгрессмены призывают Россию немедленно положить конец военной поддержке незаконным вооруженным формированиям, которые действуют на суверенных территориях Украины, Грузии и Молдовы, а также прекратить насильственную и незаконную попытку аннексировать Крым. Авторы резолюции также приветствуют углубление сотрудничества между тремя государствами, направленное на укрепление собственных возможностей в противодействии дестабилизирующим усилиям России, в том числе в сферах безопасности и обороны.
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Кроме того, проект резолюции выражает позицию США против строительства российского проекта Северный поток - 2 с учетом его угрозы энергетической безопасности Европы. Документ также призывает правительство США продолжить поддержку диверсификации энергопоставок в Европу, в том числе через содействие развитию инфраструктуры для приема сжиженного природного газа.
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