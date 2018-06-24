Александр Барамидзе покинул пост первого заместителя министра юстиции

24.06.2018 20:56 Александр Барамидзе покинул пост первого заместителя министра юстиции.



После утверждения парламентом премьер-министра и кабинета министров, в соответствии с законом, министры должны были подтвердить полномочия своих заместителей. Изменения произошли в министерстве юстиции. Теперь уже бывший первый заместитель министра Александр Барамидзе не стал выдвигать свою кандидатуру. Вместо него первым заместителем министра юстиции назначен Михаил Сарджвеладзе.



По информации пресс-службы Минюста, Барамидзе принял решение покинуть систему юстиции.



Александр Барамидзе был назначен заместителем министра юстиции в 2012 году, а с 2013 года являлся первым заместителем министра.















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