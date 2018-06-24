По предворительным данным, Эрдоган победил на выборах в Турции

24.06.2018 22:11 По предварительным данным, на внеочередных президентских выборах в Турции побеждает действующий президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, который получил 58,24 % голосов избирателей. Его главный конкурент, лидер оппозиционной Народно-республиканской партии Мухаррем Индже набирает 27,35 % голосов.



Остальные голоса распределились следующим образом: Мерал Акшенер- 7,56 %, Селахатдин Демирташ — 5,73 %, ещё двое кандидатов набрали менее чем по 1 % голосов.



Сегодня в Турции состоялись и досрочные парламентские выборы, в которых участвовали 8 политических партий.В парламентских выборах также побеждает правящая партия Эрдогана «Партия справедливости и развития», которая получила 54,71 %, идущая следом «Народно-республиканская партия» Мухаррема Индже набирает 19,2%, «Партия националистического движения» набрала 13,17 %, «Хорошая партия» — 8,18 %, и «Народно-демократическая партия» — 6,94 %.



По результатам конституционного референдума от 16 апреля 2017 года, после сегодняшних выборов Турция перейдет на президентское правление. Это означает, что президент наделен полномочиями назначать или снимать членов правительства, вмешательства в правовую систему, объявлять чрезвычайное положение. Данный режим действует в стране с 15 июля 2016 года с момента попытки военного госпереворота.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

