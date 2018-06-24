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Бахтадзе: Грузия – родина чемпионов, а олимпийцы – герои нашего времени


24.06.2018   22:19
Несмотря на то, что наше население не является многочисленным, у Грузии исторически есть уникальные результаты в спорте, это означает, что Грузия – родина чемпионов, — так обратился премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе к грузинским чемпионам, которых сегодня принял в администрации правительства.

«Каждый из вас – герой Грузии. Ваш труд является ясным подтверждением того, что если человек захочет, обязательно добьется результата. Это – очень важный характер нас, грузин, и вы являетесь лучшим примером этого. Хочу особо поблагодарить каждого из вас. По количеству медалей мы входим в лучшую 30-ку стран. Это – действительно уникальное явление и всему этому необходимо большее укрепление и усиление», — обратился премьер-министр к спортсменам.

Мамука Бахтадзе поздравил мировую рекордсменку Надежду Двалишвили с 85-летним юбилеем и отметил, что именно на плечах таких людей стоит успех Грузии.

По словам премьера, спорт будет самым большим приоритетом, развитию которого правительство уделит большое внимание.

«В ходе представления новой правительственной программы, мы сказали, что присвоим максимальный приоритет образованию, и образование никогда не станет успешным, если его не сопровождает спортивный компонент. Я был спортсменом и очень хорошо знаю, какое значение имеет спорт для того, чтобы у человека сформировались те ценности, которые очень важны, чтобы каждый из нас создал сильную и успешную Грузию», — заявил Мамука Бахтадзе.






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