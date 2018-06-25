После подсчета 95% голосов в Турции Реджеп Тайип Эрдоган побеждает с 52.74%

25.06.2018 10:52 После подсчета 95% голосов избирателей на досрочных президентских выборах, Реджеп Тайип Эрдоган побеждает с 52.74.



На втором месте — Мухаррем Индже, который получил 30.72 процентов голосов, на третьем — Селахаттин Демирташ с 8%. Четвертое место занимает Мераль Акшенер (7.44 %).



Что касается досрочных парламентских выборов, данные политических партий следующие: 42.55% набрала правящая «Партия справедливости и развития», на втором месте — «Республиканская народная партия» (22.66%), третье место сохраняет «Националистическая партия), у которой 11.11% голосов.



Стоит отметить, что на парламентских выборах 10 процентный барьер преодолела и пятая партия. «Хорошей Партии» Мераль Акшенер удалось получить 10.06% голосов.















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