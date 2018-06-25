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Спикер парламента Грузии проведет переговоры в Конгрессе США


25.06.2018   11:23
Председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе встретится со спикером палаты представителей Конгресса США Полом Райаном в Вашингтоне. Об этом говорится в сообщении на сайте законодательного органа.

Кобахидзе посетит США с официальным визитом 26-28 июня в рамках трехстороннего межпарламентского сотрудничества Грузия-Молдова-Украина.

В начале июня в Киеве главы законодательных органов Грузии, Украины и Молдовы подписали совместное заявление о создании Межпарламентской ассамблеи трех стран.

Как отмечено в сообщении, Кобахидзе проведет переговоры с Полом Райаном совместно с украинским и молдавским коллегами — Андреем Парубием и Андрианом Канду. Участие во встрече также примут члены групп друзей Грузии, Молдовы и Украины в Конгрессе США.

Также запланирована встреча Кобахидзе с сопредседателями группы друзей Грузии – Тедом По и Джерри Коннолли, с конгрессменами Питером Роскамом и Дэвидом Прайсом, а также с сенатором Роном Джонсоном и Крисом Мерфи.

Кроме того, в рамках визита состоится встреча Кобахидзе с помощником госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэссом Митчеллом.

В рамках визита, председатель грузинского парламента также примет участие в мероприятиях, организованных Американским советом по внешней политике (AFPC) и Атлантическим советом.






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