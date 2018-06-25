Спикер парламента Грузии проведет переговоры в Конгрессе США

25.06.2018 11:23 Председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе встретится со спикером палаты представителей Конгресса США Полом Райаном в Вашингтоне. Об этом говорится в сообщении на сайте законодательного органа.



Кобахидзе посетит США с официальным визитом 26-28 июня в рамках трехстороннего межпарламентского сотрудничества Грузия-Молдова-Украина.



В начале июня в Киеве главы законодательных органов Грузии, Украины и Молдовы подписали совместное заявление о создании Межпарламентской ассамблеи трех стран.



Как отмечено в сообщении, Кобахидзе проведет переговоры с Полом Райаном совместно с украинским и молдавским коллегами — Андреем Парубием и Андрианом Канду. Участие во встрече также примут члены групп друзей Грузии, Молдовы и Украины в Конгрессе США.



Также запланирована встреча Кобахидзе с сопредседателями группы друзей Грузии – Тедом По и Джерри Коннолли, с конгрессменами Питером Роскамом и Дэвидом Прайсом, а также с сенатором Роном Джонсоном и Крисом Мерфи.



Кроме того, в рамках визита состоится встреча Кобахидзе с помощником госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэссом Митчеллом.



В рамках визита, председатель грузинского парламента также примет участие в мероприятиях, организованных Американским советом по внешней политике (AFPC) и Атлантическим советом.















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