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Дональд Трамп выступает за незамедлительную высылку нелегалов


25.06.2018   11:33
Нелегальные иммигранты должны быть немедленно высланы из США. Такое мнение высказал президент США Дональд Трамп на своей странице в Twitter, передает «Росбалт».

«Мы не можем позволить, чтобы эти люди вторгались в нашу страну. Когда кто-то пытается проникнуть к нам, мы должны немедленно без судебных решений и заведенных на нелегалов дел высылать их туда, откуда они пришли», — написал Трамп.

В других своих постах американский лидер добавил, что действующая «иммиграционная политика весьма несправедлива по отношению к тем, кто пытается легально перебраться в США и годами ожидает получения соответствующего разрешения». Также Трамп призвал своих политических оппонентов — демократов «не препятствовать улучшению иммиграционных законов».






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