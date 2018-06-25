Дональд Трамп выступает за незамедлительную высылку нелегалов

25.06.2018 11:33 Нелегальные иммигранты должны быть немедленно высланы из США. Такое мнение высказал президент США Дональд Трамп на своей странице в Twitter, передает «Росбалт».



«Мы не можем позволить, чтобы эти люди вторгались в нашу страну. Когда кто-то пытается проникнуть к нам, мы должны немедленно без судебных решений и заведенных на нелегалов дел высылать их туда, откуда они пришли», — написал Трамп.



В других своих постах американский лидер добавил, что действующая «иммиграционная политика весьма несправедлива по отношению к тем, кто пытается легально перебраться в США и годами ожидает получения соответствующего разрешения». Также Трамп призвал своих политических оппонентов — демократов «не препятствовать улучшению иммиграционных законов».















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