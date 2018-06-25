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Весенняя сессия парламента закроется этой неделе


25.06.2018   11:41
Согласно регламенту, весенняя сессия закрывается в последнюю пятницу июня. Соответственно, в этом году это произойдет 29 июня.

После этого законодательный орган продолжит деятельность в формате внеочередных заседаний и не исключено, что у президента Георгия Маргвелашвили попросят созвать внеочередные заседания до конца июля, так как законодательному органу нужно принять много законодательных и кадровых изменений. В частности, новому парламенту придется избирать нового Главного прокурора, заслушать отчет Народного защитника за 2017 году и обсудить отчет Государственной службы аудита.

Вместе с тем, в парламент на этой неделе поступят законодательные поправки в связи со структурной реорганизацией, после утверждения которых, в законодательном органе вынесут вотум доверия обновленному составу правительства, который представит премьер-министр Мамука Бахтадзе.

Кроме утверждения правительства, парламенту предстоит рассмотреть поправки в регламент, с учетом которых укрепляется парламентский контроль и улучшаются законодательные процедуры.

Также, депутатам придется обсудить десятки законодательных пакетов, которые исходят из новой конституции. Среди них – вопросы в связи с получением-потерей гражданства Грузии.

Кроме того, парламент должен принять решение и в связи с либерализацией наркополитики, так как поправки уже рассмотрели на заседании комитета по юридическим вопросам, и до выноса вопроса на сессию в первом чтении, должно состоятся еще одно заседание комитета, на котором правящая команда представит согласованный законодательный пакет.

По завершении деятельности во внеочередном формате, депутаты уйдут в отпуск. Осенняя сессия откроется в первый вторник сентября.






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