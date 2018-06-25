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Парламентская комиссия опросит представителя МВД и прокурора по делу об убийстве подростков в Тбилиси


25.06.2018   11:45
Временная следственная комиссия парламента Грузии по изучению дела об убийстве полгода назад двух подростков в центре Тбилиси сегодня, 25 июня, продолжит работу. На сегодняшнем заседании опросят представителя МВД Каху Сирадзе и прокурора по этому резонансному делу Звиада Пхакадзе.

По словам депутата фракции «Грузинская мечта» Мамуки Мдинарадзе, вопросы будут в основном касаться работы следствия. Представитель правящей партии отметил, что большинство интересует, почему один из фигурантов дела Мирза Субелиани не был своевременно допрошен и почему не была изъята окровавленная одежда одного из несовершеннолетних.

После ознакомления с материалами дела у меньшинства появились вопросы в связи со следственными мероприятиями. По словам представителя «Европейской Грузии» Ираклия Абесадзе, депутаты постараются выяснить, насколько ответственно следователи выполняли свои профессиональные обязанности и были ли их действия «действительно направлены на раскрытие дела».

Следственная комиссия по изучению дела об убийстве на улице Хорава уже выслушала членов семей погибших подростков - отца Давида Саралидзе и мать Левана Дадунашвили. Находившиеся на заседании комиссии 22 июня вместе с адвокатами Заза Саралидзе и Натия Сакварелидзе ознакомили членов комиссии со своими доводами о произошедшей трагедии и нарушениях во время следствия.






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