Шенгелая: За мандат депутата платили деньги… Список решала «тройка» Каладзе, Кобахидзе, Квирикашвили

25.06.2018 12:29 Георгий Шенгелая: За мандат депутата платили деньги… Список решала «тройка» Каладзе, Кобахидзе, Квирикашвили



Искусство, наука, образование, все на низком уровне - после громких заявлений минувшей недели Георгий Шенгелая не избегает критиковать Бидзину Иванишвили. После того, как режиссер назвал Иванишвили "неначитанным, безграмотным человеком", "Карту группа", по словам кинорежиссера, лишила его стипендии, хотя в самой группе этот факт опровергают и заявляют, что Шенгелая, получая 3000 лари ежемесячно, не раз просил повысить помощь до 5 тысяч лари, и отказ стал поводом для его заявлений против Иванишвили.



В "Карту Группе" заявляют, что Георгий Шенгелая около 20 лет получает это финансирование, и, как и для сотни других представителей сферы искусства, это является основным источником его доходов.



Раньше Георгий Шенгелая откровенно поддерживал Бидзину Иванишвили, но в последнее время режиссер не упускает случая, чтобы критиковать его.



Более того, он сам попросил передачу P.S. дать интервью, но в "Рустави 2" он пришел не для того, чтобы говорить о стипендии. По его словам, все государственные структуры в стране разрушены, и сейчас только усилиями народа можно что-либо изменить.



Георгий Шенгелая говорит о необходимости внеочередных выборов. По словам режиссера, необходимо продолжить акции. "Народ в любой день может отправить в отставку правительство"- заявил Георгий Шенгелая. По его мнению, если акции будут продолжаться, он выйдет на улицу вместе с неправительственными организациями.



Шенгелая вспоминает, как формировался избирательный список "Грузинской мечты". По его словам, в этот процесс были включены Георгий Квирикашвили, Ираклий Кобахидзе, и Каха Каладзе. По словам Георгия Шенгелая, он предложил назвать мажоритарным депутатом Элгуджу Гиоргадзе, на что Каладзе через человека ему передал, что это кадр Бурджанадзе.



По словам Шенгелая, на самом деле места в парламенте продали по довольно высокой цене.



"То, что за мандат члена парламента заплачены деньги, это уже означает, что его надо упразднить. Он создал такую "тройку"- Каладзе, Квирикашвили, и Кобахидзе. Это они решали. Я им написал мои предложения, Гиоргадзе в Гурджаани, он ждал, что его вызовут, но к нему не проявили интерес"- заявил Георгий Шенгелая.



Он отметил, что когда Каладзе сказал ему, что его кадр является человеком Нино Бурджанадзе, он лично пришел к Бурджанадзе и спросил, какая у нее была связь с Гиоргадзе.



В студию P.S. Георгий Шенгелая пришел по своему же настоянию. Он сказал, что этим поступком он хочет показать обществу, что у него возник скептицизм к "мечте".



"Я подчеркиваю, что я уже не болельщик мечты"- заявил Георгий Шенгелая.



По словам известного режиссера, с тех пор, как он сделал заявление о Бидзине Иванишвили, начались разговоры, что он поддерживает "Национальное движение". В то же время он говорит, что всем известно его отношение к Михеилу Саакашвили, и оно остается неизменным.



"Всем известно мое отношение к Саакашвили. Я сравниваю Саакашвили с Муссолини"- заявил Георгий Шенгелая.



Он раскритиковал также рядовых граждан, и сказал, что есть люди, которые просто не видят ходов Бидзины Иванишвили, которые полностью управляются непотизмом.



Георгий Шенгелая критикует также министра культуры Михаила Гиоргадзе.



Режиссер еще раз отозвался на вопрос лишения его стипендии, и заявил, что денежное пособие ему отменили именно из-за его заявлений. По его словам он является национальной фигурой, и Иванишвили платил стипендию именно снятым им фильмам, а не ему.



Георгий Шенгелая также вспоминает инцидент, когда принес книгу Бидзине Иванишвили, после чего бывшего премьера он назвал "неначитанным".



"Ничего плохого я не сказал, просто "неначитанный человек ". Я принес ему великолепную книгу "История американского консерватизма", чтобы помочь ему. Я сказал, что этот либерализм и демократизм в Грузии не особо работает, и, дескать, посмотри эту книгу. Он ответил, что сейчас из Америки приедет его супруга, прочтет книгу, и расскажет ему. Я разозлился, и сказал, мол, отдайте сюда книгу, но когда я вышел во двор, увидел, что он очень обеспокоенный ходит туда-сюда, я позвал его, мол, подойдите ко мне Бидзина, и я поцеловал его в губы, подобно христову поцелую. То есть я дал знак, что не обиделся, и я его, как человека, все-таки не унижаю"- заявил Шенгелая, на что Георгий Габуния спросил, не воспринимало ли общество этот поцелуй поцелуем Иуды.



"Об этом я не подумал"- ответил ведущему передачи Шенгелая.



Шенгелая: Бидзина хитрый имеретинец, назначил меня на один день директором. Взял телефон, позвонил Кумсишвили, и сказал, завтра же назначь Георгия Шенгелая директором киностудии "Грузинский фильм". Потом повернулся - он такой хитрый имеретинец, что во всем обманет - и говорит мне: господин Георгий, вы сейчас не ходите к Кумсишвили, пусть Никуша пойдет. Меня сопровождал мой сын Никуша. На следующий день Никуша пошел к Кумсишвили, и знаете, что ему тот говорит? Дескать, такого странного звонка я не получал, Бидзина сказал мне, мол, назначь Георгия Шенгелая на один день. Один раз он ведь позвонил и сказал, назначь Георгия Шенгелая, а когда я ушел оттуда, еще раз перезвонил, и сказал, мол, назначь на один день. Видели такую хитрость?"

















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