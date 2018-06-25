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Бахтадзе: Развитие морских профессий является нашим приоритетом


25.06.2018   12:51
Развитие морских профессий является нашим приоритетом. Мы заявили, что приоритетом является образования и профессия моряка будет занимать важное место в этом направлении, — об этом в Батуми заявил премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе, который присутствовал на мероприятии в честь Международного дня моряка.

Мамука Бахтадзе поздравил моряков с профессиональным днем и говорил о важности их деятельности.

«Вы вносите в бюджет Грузии более 400 млн лари. Это – очень важная цифра и ее нужно беречь. Мы оформили меморандум со всеми ведущими государствами, 17 странами Евросоюза, что позволит вам полноценно овладеть вашей профессией и использовать ее. Впервые в истории существования морского училища мы пускаем корабль Морской академии «Кадет» в международное судоходство, это важно для вас, всех граждан, чтобы мы приглашали в наши училища иностранных студентов. Развитие морских профессий является нашим приоритетом. Мы заявили, что приоритетом является образования и профессия моряка будет занимать важное место в этом направлении», — обратился Мамука Бахтадзе к морякам.

В Батуми сегодня отмечают Международный день моряка.






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