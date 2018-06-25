Президент Грузии поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с победой в выборах

25.06.2018 13:23 Президент Грузии поздравил новоизбранного лидера Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с победой в выборах.



По словам Маргвелашвили, Грузию и Республику Турция связывает успешное сотрудничество.



"Для меня большая честь поздравить вас с повторной победой в президентских выборах Турции.



Должен подчеркнуть, что турецкий народ проголосовал за последующее развитие страны, мир, безопасность, и стабильность, чтобы обеспечить в будущем благосостояние и успех. В последний период мы стали свидетелями политического, экономического, и культурного успеха вашей страны. Я убежден, что в период вашего руководства Республика Турции достигнет новых высот для успешного развития.



Грузию и Турецкую Республику связывают многолетняя дружба, сильные культурные связи, и успешное сотрудничество. Наши народы всегда стояли вместе на страже новых достижений, и благосостояния.



С учетом нашего твердого партнерства я убежден, совместным усилием углубления нашего сотрудничества мы достигнем немалых успехов на благо обеих стран.



Ваше превосходительство, прошу вас принять мое глубокое уважение. Желаю счастья, здоровья, и больших успехов во всей будущей деятельности, которую вы начнете для мира и благосостояния турецкого народа"- сказано в поздравительном письме Георгия Маргвелашвили.

















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