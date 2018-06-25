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Президент Грузии поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с победой в выборах
25.06.2018 13:23
Президент Грузии поздравил новоизбранного лидера Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с победой в выборах.
По словам Маргвелашвили, Грузию и Республику Турция связывает успешное сотрудничество.
"Для меня большая честь поздравить вас с повторной победой в президентских выборах Турции.
Должен подчеркнуть, что турецкий народ проголосовал за последующее развитие страны, мир, безопасность, и стабильность, чтобы обеспечить в будущем благосостояние и успех. В последний период мы стали свидетелями политического, экономического, и культурного успеха вашей страны. Я убежден, что в период вашего руководства Республика Турции достигнет новых высот для успешного развития.
Грузию и Турецкую Республику связывают многолетняя дружба, сильные культурные связи, и успешное сотрудничество. Наши народы всегда стояли вместе на страже новых достижений, и благосостояния.
С учетом нашего твердого партнерства я убежден, совместным усилием углубления нашего сотрудничества мы достигнем немалых успехов на благо обеих стран.
Ваше превосходительство, прошу вас принять мое глубокое уважение. Желаю счастья, здоровья, и больших успехов во всей будущей деятельности, которую вы начнете для мира и благосостояния турецкого народа"- сказано в поздравительном письме Георгия Маргвелашвили.
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