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Президент Грузии поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с победой в выборах


25.06.2018   13:23
Президент Грузии поздравил новоизбранного лидера Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с победой в выборах.

По словам Маргвелашвили, Грузию и Республику Турция связывает успешное сотрудничество.

"Для меня большая честь поздравить вас с повторной победой в президентских выборах Турции.

Должен подчеркнуть, что турецкий народ проголосовал за последующее развитие страны, мир, безопасность, и стабильность, чтобы обеспечить в будущем благосостояние и успех. В последний период мы стали свидетелями политического, экономического, и культурного успеха вашей страны. Я убежден, что в период вашего руководства Республика Турции достигнет новых высот для успешного развития.

Грузию и Турецкую Республику связывают многолетняя дружба, сильные культурные связи, и успешное сотрудничество. Наши народы всегда стояли вместе на страже новых достижений, и благосостояния.

С учетом нашего твердого партнерства я убежден, совместным усилием углубления нашего сотрудничества мы достигнем немалых успехов на благо обеих стран.

Ваше превосходительство, прошу вас принять мое глубокое уважение. Желаю счастья, здоровья, и больших успехов во всей будущей деятельности, которую вы начнете для мира и благосостояния турецкого народа"- сказано в поздравительном письме Георгия Маргвелашвили.







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