Штраф за выброс отходов в канализационную систему Грузии увеличивается

25.06.2018 14:08 Штраф за выброс отходов в канализационную систему Грузии, а также слив воды с нарушением условий технического регламента увеличивается. Соответствующие поправки входят в «Кодекс административных правонарушений». Изменения были инициированы на сегодняшнем заседании бюро.



Согласно поправкам, в случае подобного нарушения, физическое лицо будет оштрафовано на 400 лари, а юридическое лицо – на 1000 лари. В проекте уточняется, что в случае повторного совершения действия, физическое лицо будет оштрафовано на 800 лари, а юридическое – на 2000 лари.



Согласно сегодняшней норме закона, загрязнение объектов воды, выброс отходов и другого мусора предусматривает штраф в размере от 200 до 300 лари.















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