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Президентом ПАСЕ стала депутат от Швейцарии Лилиан Мори Паскье


25.06.2018   14:43
Президентом Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) стала депутат от Швейцарии Лилиан Мори Паскье. Трансляция заседания ПАСЕ ведется на сайте Совета Европы.

Она была единственным кандидатом. Голосование не проводилось.

В ходе вступительного слова Паскье заявила о важности борьбы с коррупцией в ПАСЕ. Она назвала разгоревшийся в апреле скандал "институциональным землетрясением", которое повлияло на ассамблею, и сравнила коррупцию с раком.

"Это зло, которое, несмотря на то, что его трудно обнаружить и еще труднее доказать, нельзя терпеть", – подчеркнула Паскье.

Она стала четвертой женщиной, занявшей должность президента ПАСЕ.

До этого этот пост занимал депутат от Италии Микеле Николетти. Он был избран президентом ассамблеи 22 января 2018 года на год. Николетти покинул свой пост до окончания срока из-за поражения на парламентских выборах в Италии.






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