О досрочных выборах в Грузии заговорили уже в правящей партии

25.06.2018 15:13 О возможности проведения в Грузии досрочных парламентских выборов заговорили уже представители правящей партии. Комментируя журналистам планы по реорганизации правительства Грузии, депутат парламента от фракции «Грузинская мечта» Давид Чичинадзе заявил, что если реорганизация не даст ощутимых результатов и не позволит преодолеть кризис, то будущей весной досрочных выборов стране не избежать.



Весну он назвал исходя из того, что нынешний президент назначить досрочные выборы не сможет, так как для этого до окончания президентского срока ему должно оставаться минимум 6 месяцев. Поэтому, вероятнее всего, такие выборы назначит следующий президент, который будет избран нынешней осенью, предположил депутат.



«Если новая правительственная команда не сможет преодолеть кризис и не выполнит требований общества, то весной нам придется провести досрочные парламентские выборы», — подчеркнул Чичинадзе.



Среди требований, которые правительству Грузии стоит выполнить, он назвал отставку нынешнего министра юстиции Теи Цулукиани.



Как известно, этого требовал и продолжает требовать отец одного из убитых на улице Хорава в Тбилиси в декабре прошлого года подростков Заза Саралидзе. Его требования поддерживают представители оппозиции и неправительственного сектора, которые считают, что ответственность за несправедливое и неполноценное расследование дела об убийстве школьников лежит на министре юстиции и министре внутренних дел.















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