Между министрами иностранных дел Грузии и Армении состоялся телефонный разговор

25.06.2018 15:27 Сегодня, по инициативе армянской стороны, между министром иностранных дел Грузии Давидом Залкалиани и главой МИД Республики Армения Зограбом Мнацаканяном состоялся телефонный разговор.



Как сообщает МИД Грузии, армянский министр поздравил грузинского коллегу с назначением на должность и пожелал успехов в будущей деятельности.



По информации ведомства, разговор также коснулся перспектив дальнейшего сотрудничества. Министры выразили готовность и в будущем способствовать развитию добрососедских отношений между двумя странами.



«Еще раз был отмечен осуществленный премьер-министром Армении Николом Пашиняном официальный визит в Грузию, который придал дополнительный импульс последующему совершенствованию отношений между двумя странами», - говорится в информации внешнеполитического ведомства.















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