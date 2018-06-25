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Между министрами иностранных дел Грузии и Армении состоялся телефонный разговор


25.06.2018   15:27
Сегодня, по инициативе армянской стороны, между министром иностранных дел Грузии Давидом Залкалиани и главой МИД Республики Армения Зограбом Мнацаканяном состоялся телефонный разговор.

Как сообщает МИД Грузии, армянский министр поздравил грузинского коллегу с назначением на должность и пожелал успехов в будущей деятельности.

По информации ведомства, разговор также коснулся перспектив дальнейшего сотрудничества. Министры выразили готовность и в будущем способствовать развитию добрососедских отношений между двумя странами.

«Еще раз был отмечен осуществленный премьер-министром Армении Николом Пашиняном официальный визит в Грузию, который придал дополнительный импульс последующему совершенствованию отношений между двумя странами», - говорится в информации внешнеполитического ведомства.






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