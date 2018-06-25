Мамука Бахтадзе представит новую структуру правительства завтра

25.06.2018 17:12 В правительство останется лишь 11 министерств и это количество является совершенно оптимальным для эффективной деятельности, — об этом журналистам заявил премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе.



«Завтра мы проведем заседание правительства, на котором детально будем говорить, как предстанем с новой структурой перед парламентом. Могу подтвердить, что количество министерств не будет превышать 11. Как я заявил, это – оптимальное количество для того, чтобы эффективно справляться с существующими вызовами», — заявил Мамука Бахтадзе.



Премьер не уточнил, кто будет в новом составе правительства и останется ли министром юстиции Тея Цулукиани.



«Мы представим обновленный состав правительства в парламенте. Завтра у нас будет презентация новой структуры. Я детально объясню, какой компонент куда перейдет и как произойдет оптимизация», — заявил Мамука Бахтадзе.



Премьер-министр провел с представителями парламентского большинства несколько консультаций и структурных изменениях в правительстве.















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