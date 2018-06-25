Народный защитник о проблеме отсутствия в школах преподавания прав человек

25.06.2018 18:03 Народный защитник Нино Ломджария провела презентацию исследования Академии прав человека. Исследование включает проблемы и вызовы, существующие в общеобразовательном пространстве с точки зрения преподавания прав человека.



Академия народного защитника по правам человека провела исследование в 64 государственных и частных школах. Интервью проводились с тремя целевыми группами: с учениками 7-12 классов, учителями, и школьной администрацией. В рамках опроса было проведено 1480 интервью. Как отметила народный защитник Нино Ломджария, преподавание прав человека в образовательном пространстве довольно низкое, что частично определяется низкой квалификацией учителей.



"Несмотря на то, что предпринимаются некоторые шаги, к сожалению, уровень гражданского образования, и преподавания прав человека все же очень низкий. Ответы респондентов на глубинные вопросы подтверждают, что у них нет информации о правах человека. Мы увидели, что началом многих проблем, существующих сегодня в Грузии, является именно то, что детей в школьном возрасте не учим правам человека.



Исследование также касается булинга. Многие ученики говорят, что булинг либо коснулся его, либо происходит вокруг него, но системы реагирования или оповещения в образовательном пространстве не существует. Квалификацию преподавателей следует повысить, поскольку у учителей, которые непосредственно преподают эти предметы, очень ошибочное представление о правах человека" - заявила Нино Ломджария.



Народный защитник выразила полную готовность сотрудничать со всеми институциями, включенными в сферу образования, чтобы совместно преодолеть проблемы.



В результате исследований в связи с некоторыми распространенными в обществе вопросами, были выявлены несколько тенденции:



- 45 учеников, участвующих в опросе, считают, что труд женщин и мужчин следует оплачивать по-разному, а также полностью отрицает равноправие мужчин и женщин;

- 58 учеников, участвующих в исследовании, несмотря на признание равенства между мужчинами и женщинами, все-таки отмечает, что основная функция женщины заключается в работе по дому, и воспитании детей;

- 49 учеников, участвующих в исследовании, считают, что не всем этническим группам в Грузии следует давать равную возможность образования, и не у всех религиозных и этнических групп должен быть доступ на рабочие места.

















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