Эрдоган получил в Австрии и Германии больше голосов чем в Турции

25.06.2018 18:16 Проживающие в Германии 2/3 турков отдали голоса за Реджепа Тайипа Эрдогана, а показатель в Австрии составляет вдвое больше.



По информации местных СМИ, Эрдоган в Австрии получил поддержку 70 процентов проживающих там турков.



В целом, после подсчета 99 процентов бюллетеней, Реджеп Тайип Эрдоган набрал голоса 52.5% избирателей. Это означает, что он одержал победу в первом же туре.















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