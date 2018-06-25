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Эрдоган получил в Австрии и Германии больше голосов чем в Турции
25.06.2018 18:16
Проживающие в Германии 2/3 турков отдали голоса за Реджепа Тайипа Эрдогана, а показатель в Австрии составляет вдвое больше.
По информации местных СМИ, Эрдоган в Австрии получил поддержку 70 процентов проживающих там турков.
В целом, после подсчета 99 процентов бюллетеней, Реджеп Тайип Эрдоган набрал голоса 52.5% избирателей. Это означает, что он одержал победу в первом же туре.
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