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49,3% проживающих в Грузии турков проголосовали за конкурента Эрдогана


25.06.2018   19:29
На прошедших 24 июня президентских выборах Республики Турция 36,2% проживающих в Грузии граждан Турции проголосовали за Реджепа Тайип Эрдогана, в результате чего, он существенно отстал от своего главного соперника Мухаррема Индже, который получил 49,3% голосов.

Эрдоган в Грузии также проиграл и парламентские выборы. Его партия «Справедливость и развитие» получила 28,7% голосов, а Народная республиканская партия получила 37,2% голосов.

Для граждан Турции, проживающих в Грузии, были открыты два избирательных участка — один при Посольстве Турции в Тбилиси, а второй- при Генеральном консульстве Турции в Батуми.

В президентских и парламентских выборах Турции, из проживающих в Грузии 1799 избирателей приняли участие 590 человек. Явка избирателей составила 32,8%.

Результаты выборов на двух избирательных участках отличались друг от друга. Большинство голосов — 52,4% в Тбилиси получил Мухаррем Индже, в то время, как за Эрдогана проголосовали 31,8% избирателей. В Батуми голоса распределились следующим образом — 45,2% получил Индже, и 42,3% получил Эрдоган.

Результаты парламентских выборов были аналогичными — Народная республиканская партия в Тбилиси и Батуми получила 39,9% и 33,6% голосов, соответственно, в то время как Партия «Справедливости и развития» получила 25,2% и 33,6% голосов, соответственно.

Civil Georgia





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