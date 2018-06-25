Гоциридзе: Оставить Цулукиани на должности - лучший подарок для оппозиции перед выборами

25.06.2018 20:22 Роман Гоциридзе – Если Тея Цулукиани останется министром, для оппозиции будет хорошо – лучшего подарка перед выборами правящая команда сделать не может

17:36 25-06-2018



Если Тея Цулукиани останется министром, это будет плохо для страны, однако хорошо для оппозиции – лучшего подарка перед выборами правящая команда сделать не может, - об этом заявил журналистам один из лидеров «Национального движения» Роман Гоциридзе.



Депутат откликнулся и на правительственные структурные изменения.



«Если осуществляться анонсированные структурные изменения, это будет означать то, что их цель – безболезненное снятие того или иного министра. Министерство культуры присоединиться к Минобразования, и уйдет министр. Созару Субари скажут, твое министерство расформировано, одна часть пошла на право, другая – налево, и отправят домой. Фактически, это все происходит ради кадровых манипуляций. Если Тея Цулукиани останется министром, это будет плохо для страны, однако хорошо для оппозиции – лучшего подарка перед выборами правящая команда сделать не может», - заявил Роман Гоциридзе.















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