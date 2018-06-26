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Председатель парламента Грузии начинает визит в США
26.06.2018 11:03
Председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе начинает визит в Соединенные Штаты Америки.
По информации пресс-службы парламента Грузии, визит осуществляется в рамках трехстороннего межпарламентского сотрудничества (Грузия-Молдова-Украина).
Председатель парламента Грузии, вместе с украинским и молдавским коллегами Андреем Парубием и Андрианом Канду встретятся со спикером Палаты представителей конгресса США Полом Райаном и членами групп друзей трех стран – Грузии, Молдовы и Украины в Конгрессе США.
Ираклий Кобахидзе также примет участие в мероприятии, организованном Американским советом по внешней политике (AFPC) и Атлантическим советом.
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