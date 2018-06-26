Совет Европы потребовал от России передать Польше обломки самолета Качиньского

26.06.2018 11:38 Комитет по правовым вопросам и правам человека Совета Европы принял резолюцию по катастрофе под Смоленском, в которой требует возвращения Польше Россией обломков самолета Ту-154М. Документ указывает на то, что постоянные отказы Москвы – это злоупотребление правом, сообщает PAP.



"Восемь лет после аварии Россия по-прежнему удерживает обломки черные ящики с оригинальными записями данных полета и другими вещественными доказательствами. Польша уже много лет требует, чтобы обломки и все исходные материалы были возвращены", - говорится в докладе.



Работа над резолюцией продолжалась в течение нескольких лет. В октябре 2014 года проект был представлен в Парламентской ассамблее Совета Европы; подписались под ним более 40 парламентариев. В 2015 году документ попал в Комитет по правовым вопросам и правам человека, который только что его принял. Предлагается, чтобы отчет был принят ПАСЕ.



Напомним, в середине апреля подкомитет Минобороны Польши опубликовал технический отчет по Смоленской катастрофе, в котором говорится о том, что самолет Ту-154М был разрушен во время взрыва, а взрывы произошли над землей. В катастрофе погибло 96 человек, в том числе президент Лех Качиньский. Польская делегация направлялась на мероприятия по случаю 70-й годовщины Катынского преступления.















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