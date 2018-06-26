Каладзе: Мы должны ухаживать за городом как за своей семьей

26.06.2018 12:27 «Мы должны ухаживать за городом так, как следим за своими вещами в наших домах», — заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе в разговоре с журналистами, где говорил о важности нового проекта «Позаботься о городе».



«Мы запускаем очень важный проект — «Позаботься о городе», а это значит, что каждый должен взять на себя обязательства по украшению и очистке города. Я знаю, что есть много людей -добровольцев, которые хотят участвовать в таком мероприятии. Мы должны помочь друг другу, протянуть руку помощи.



Ответственность, которую мы взяли, мы хорошо понимаем и будем делать то, что от нас зависит, но нам нужна поддержка со стороны населения. Есть много примеров, которые я могу привести и показать фотографии — новые скверы, сады — в каком они сейчас состоянии. Есть много фактов вандализма.



Нам нужно встать друг с другом, чтобы объяснить населению - то, что делает мэрия, на что тратятся средства, это вклад этих людей в бюджет, а мы просто осуществляем менеджмент. Таким образом, население должно быть максимально вовлечено и мы должны вместе заботиться о городе», — сказал мэр столицы.















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