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Каладзе: Мы должны ухаживать за городом как за своей семьей


26.06.2018   12:27
«Мы должны ухаживать за городом так, как следим за своими вещами в наших домах», — заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе в разговоре с журналистами, где говорил о важности нового проекта «Позаботься о городе».

«Мы запускаем очень важный проект — «Позаботься о городе», а это значит, что каждый должен взять на себя обязательства по украшению и очистке города. Я знаю, что есть много людей -добровольцев, которые хотят участвовать в таком мероприятии. Мы должны помочь друг другу, протянуть руку помощи.

Ответственность, которую мы взяли, мы хорошо понимаем и будем делать то, что от нас зависит, но нам нужна поддержка со стороны населения. Есть много примеров, которые я могу привести и показать фотографии — новые скверы, сады — в каком они сейчас состоянии. Есть много фактов вандализма.

Нам нужно встать друг с другом, чтобы объяснить населению - то, что делает мэрия, на что тратятся средства, это вклад этих людей в бюджет, а мы просто осуществляем менеджмент. Таким образом, население должно быть максимально вовлечено и мы должны вместе заботиться о городе», — сказал мэр столицы.






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