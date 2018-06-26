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Министерства культуры, по делам беженцев и исполнения наказаний упраздняются


26.06.2018   12:52
«В структуре правительства останется 10 министерств и один аппарат государственного министра», — заявил премьер министр Грузии Мамука Бахтадзе на брифинге.

По словам премьера, изменения коснутся следующих министерств:

Произойдет слияние министерств культуры и спорта с министерством образования.

Министерство исполнения наказаний войдет в структуру министерства юстиции.

Министерство по делам вынужденно перемещенных с оккупированных территорий лиц, беженцев и их расселению будет упразднено и его функции распределят три разных ведомства. Функция по расселению беженцев перейдет к министерству инфраструктуры, миграцию будет совмещать МВД, а социальную политику — министерство здравоохранения.

Кроме того, Агентство религии войдет в структуру аппарата госминистра по вопросам примирения и гражданского равенства.

Компонент пространственного развития министерства экономики перейдет министерству инфраструктуры.






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