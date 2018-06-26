|
|
Министерства культуры, по делам беженцев и исполнения наказаний упраздняются
26.06.2018 12:52
«В структуре правительства останется 10 министерств и один аппарат государственного министра», — заявил премьер министр Грузии Мамука Бахтадзе на брифинге.
По словам премьера, изменения коснутся следующих министерств:
Произойдет слияние министерств культуры и спорта с министерством образования.
Министерство исполнения наказаний войдет в структуру министерства юстиции.
Министерство по делам вынужденно перемещенных с оккупированных территорий лиц, беженцев и их расселению будет упразднено и его функции распределят три разных ведомства. Функция по расселению беженцев перейдет к министерству инфраструктуры, миграцию будет совмещать МВД, а социальную политику — министерство здравоохранения.
Кроме того, Агентство религии войдет в структуру аппарата госминистра по вопросам примирения и гражданского равенства.
Компонент пространственного развития министерства экономики перейдет министерству инфраструктуры.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна