Министерства культуры, по делам беженцев и исполнения наказаний упраздняются

26.06.2018 12:52 «В структуре правительства останется 10 министерств и один аппарат государственного министра», — заявил премьер министр Грузии Мамука Бахтадзе на брифинге.



По словам премьера, изменения коснутся следующих министерств:



Произойдет слияние министерств культуры и спорта с министерством образования.



Министерство исполнения наказаний войдет в структуру министерства юстиции.



Министерство по делам вынужденно перемещенных с оккупированных территорий лиц, беженцев и их расселению будет упразднено и его функции распределят три разных ведомства. Функция по расселению беженцев перейдет к министерству инфраструктуры, миграцию будет совмещать МВД, а социальную политику — министерство здравоохранения.



Кроме того, Агентство религии войдет в структуру аппарата госминистра по вопросам примирения и гражданского равенства.



Компонент пространственного развития министерства экономики перейдет министерству инфраструктуры.















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