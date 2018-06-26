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Полиция освободила брата бывшего премьера Сержа Саргсяна после допроса


26.06.2018   12:56
Полиция отпустила брата экс — премьера Сержа Саргсяна после допроса. Александр Саргсян был задержан правоохранителями накануне. Его обвинили в незаконном ношении оружия.

В Следственном комитете Армении заявили, что полиция провела обыск в компаниях «Секьюрити Дрим» и «Эллипс». По информации армянских СМИ, эти компании принадлежат Саргсяну, руководство которых обвиняют в незаконных финансовых операциях.

Брат Сержа Саргсяна с 2003 года был депутатом двух созывов армянского парламента, параллельно занимался бизнесом.

Напомним, что до задержания Александра Саргсяна, в Армении был арестован еще один депутат и генерал Манвел Григорян, которого обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями и присвоении крупного количества госсобственности.

Кроме того, армянские стражи порядка заинтересовались бывшим заместителем начальника Службы государственной охраны Вачаганом Казаряном. Он также был задержан вчера. Казарян обвиняется в неуплате налогов.

Примечательно, что новоизбранный премьер — министр Армении Никол Пашинян объявил об одной из главных своих задач в стране — борьбе с коррупцией.






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