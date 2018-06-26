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В Украину не пустили журналиста Russia Today
26.06.2018 12:58
Собственного корреспондента Russia Today Полу Слиер не пустили в Украину. Это второй случай с не допуском на территорию Украины российских журналистов за сегодня. Об этом сообщила главный редактор Russia Today Маргарита Симонян.
Пола Слиер направлялась на конференцию ОБСЕ по свободе прессы и СМИ.
«Нашего израильского собкора Полу Слиер не пустили в Украину, куда она ехала выступать на конференции ОБСЕ по свободе прессы и СМИ», - заявила Симоньян.
Также сегодня, 26 июня, сотрудники пограничной службы Украины на границе задержали российского телеведущего запрещенного в Украине пропагандистского канала «Россия 24» Евгения Примакова.
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