В Украину не пустили журналиста Russia Today

26.06.2018 12:58 Собственного корреспондента Russia Today Полу Слиер не пустили в Украину. Это второй случай с не допуском на территорию Украины российских журналистов за сегодня. Об этом сообщила главный редактор Russia Today Маргарита Симонян.



Пола Слиер направлялась на конференцию ОБСЕ по свободе прессы и СМИ.



«Нашего израильского собкора Полу Слиер не пустили в Украину, куда она ехала выступать на конференции ОБСЕ по свободе прессы и СМИ», - заявила Симоньян.



Также сегодня, 26 июня, сотрудники пограничной службы Украины на границе задержали российского телеведущего запрещенного в Украине пропагандистского канала «Россия 24» Евгения Примакова.















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