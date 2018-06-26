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Генсек Совета Европы Ягланд подал Путину прошение о помиловании Сенцова


26.06.2018   13:21
Генеральный секретарь Совета Европы Тубьерн Ягланд отправил официальное письмо российскому президенту Владимиру Путину с просьбой помиловать украинского режиссера Олега Сенцова.

Олег Сенцов, состоянием на 26 июня, голодует 44 день.

«Документ был отправлен, ждем на официальное подтверждение дипломатическими каналами России», - сообщили Голосу Америки в пресс-службе Совета Европы.

Отметим, что генсек Совета Европы может подать прошение о помиловании согласно с Европейской конвенцией по правам человека.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил 20 июня, что не владеет информацией о состоянии здоровья украинского политзаключенного Олега Сенцова.

В тот же день омбудсмен Денисова написала официальное письмо руководителю Региональной делегации Международного Комитета Красного Креста в РФ, Беларуси и Молдове Магне Барту с требованием посетить Сенцова и других кремлевских пленников в местах их лишения свободы.

В субботу, 16 июня, Людмила Денисова заявила, что Россия затягивает процесс посещения украинских политзаключенных, несмотря на договоренности обоих президентов.

В субботу, 9 июня, президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Стороны говорили об украинских политзаключенных в России.

Согласно договоренности между президентом Украины и президентом РФ был подготовлен список политзаключенных, которых планируют посетить омбудсмены обеих стран. После поездки в Россию, Людмила Денисова планирует осуществить визит в Симферопольское СИЗО на временно оккупированных территориях Крыма.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека 13 июня поехала в Российскую Федерацию, чтобы по поручению президента Украины Петра Порошенко посетить места несвободы, где содержатся украинские политзаключенные.

В пятницу, 15 июня, уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Людмилу Денисову не допустили к политзаключенному Олегу Сенцову. В России считают Сенцова своим гражданином, так как после аннексии Крыма ему принудительно выдали российский паспорт.






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