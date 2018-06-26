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Глава МИД Литвы призвал ЕС запретить российские телеканалы
26.06.2018 14:14
Глава МИД Литвы Линас Линкявичюс призвал Евросоюз принять необходимые меры к тому, чтобы сделать российские телеканалы, которые он считает пропагандистскими, недоступными для европейского зрителя. С таким обращением министр выступил в Люксембурге, где проходила встреча глав МИД стран ЕС, передает ТАСС.
«Прежде всего мы должны устранить наши слабые места - перекрыть путь пропагандистским телеканалам России, которые транслируются из некоторых стран-членов ЕС с использованием брешей в правовой европейской базе», - заявил он.
Линкявичюс также призвал членов ЕС поддержать российскую оппозицию, потому что в России, по его словам, якобы постоянно нарушаются права человека.
«Евросоюз должен договориться о применении так называемого "списка Магнитского" на общеевропейском уровне», - взывал шеф литовской дипломатии.
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