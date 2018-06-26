Грузия ввела новые правила въезда для автомобилистов из Армении

26.06.2018 14:18 Граждане Армении, которые намерены въехать в Грузию не на своих машинах, должны обязательно иметь при себе доверенность владельца автомобиля, сообщает Sputnik Армения со ссылкой на информационно-аналитический отдел министерства внутренних дел Грузии.



Как передает агентство, уже несколько дней в социальных сетях ведется полемика среди автомобилистов. Одни говорят, что их пропустили без доверенности, другие отмечают, что с них документ спросили.



"Они должны иметь при себе доверенность, в которой должно быть написано, что владелец машины, доверяет водителю свой автомобиль. При этом документ должен быть заверен нотариально", — сообщили в отделе.



Оказалось, что вождение чужой машины без соответствующей доверенности в Грузии — это нарушение закона, поэтому с 1 июня Грузия ввела запрет на вождение чужой машины без соответствующего удостоверения не только для своих граждан, но и для иностранцев тоже.



Для граждан Грузии наличие доверенности при пересечении грузино-армянской границы на чужом автомобиле — обязательно уже несколько лет. Армянские таможенники уже много лет требуют предъявить документ.



Соответствующую доверенность граждане Грузии получают в министерстве юстиции, ее стоимость — 12 лари (около пяти долларов).



Стоимость доверенности в Армении варьируется в пределах десяти тысяч драмов (20 долларов). Известно, что доверенность должна быть на английском языке, а приобрести ее можно будет в нотариальной конторе.



При этом, как напоминает агентство, стоимость страховки для автомобилей граждан Армении продолжает оставаться без изменений.



Новые правила в рамках законопроекта "Об обязательном страховании гражданской ответственности передвигающегося по Грузии владельца автотранспортного средства, зарегистрированного в иностранном государстве" вступили в силу с 1 марта.



Водители приобретают страховку либо в страховых компаниях в Армении, либо на контрольно-пропускном пункте "Баграташен-Садахло".



Стоимость страхового пакета зависит от вида транспортного средства и срока страхового периода. Страховка будет покрывать как физический, так и материальный ущерб, нанесенный пострадавшим во время дорожно-транспортного происшествия.



На грузинской границе легковые машины весом до 3,5 тонн, вне зависимости от объема мотора, должны за 15 дней пребывания в Грузии заплатить 30 лари (около 12 долларов), 30 дней обходится в 50 лари (около 20 долларов), годовая страховка – 295 лари (около 120 долларов).















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

