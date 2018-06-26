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Правительство представит парламенту «список Татунашвили-Отхозория» до конца дня


26.06.2018   14:48
По словам председателя парламентского комитета по внешним отношениям Софио Кацарава, грузинская сторона сделает еще больше для того, чтобы передать международным партнерам информацию о т.н. списке Татунашвили-Отхозория и чтобы с их стороны последовала надлежащая реакция.

Как заявила журналистам Кацарава, администрация правительства представит парламенту т.н. список Татунашвили-Отхозория из 33 человек до конца дня.

«Сейчас важен процесс исполнения. Мы сделаем все, чтобы со стороны международных партнеров на список было адекватное реагирование. Как вы знаете, недавно Европарламент принял резолюцию, которой призывает стран-членов Евросоюза сделать адекватные шаги против тех лиц, которые введены в список. Правительство постановлением определило те ведомства, которые регулярно будут предоставлять нам информацию о процессе исполнения», — заявила Софио Кацарава.






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