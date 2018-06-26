Бахтадзе: Консультации о новых лицах в кабинете министров уже завершились

26.06.2018 15:01 Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе заявляет, что консультации о новых лицах в кабинете министров уже завершены, но называть их отказался.



Как отметил Мамука Бахтадзе на сегодняшнем брифинге, обновленный состав правительства Грузии будет представлен парламенту в установленные сроки.



«В парламенте Грузии мы увидим новую правительственную команду и там будут представлены фамилии со своей соответствующей программой», — заявил Мамука Бахтадзе.



По его словам, ажиотаж в СМИ в связи с должностью государственного секретаря не соответствует действительности.



«Мы не планируем внедрять никакой новый институт в этом направлении. Будут заместители министров, которые будут ответственными за развитие соответствующих отраслей», — отметил Бахтадзе.



По его словам, консультации в связи с новыми лицами уже завершены.



«У нас были интенсивные консультации как по новой структуре, так и развитию программы, и в том числе по тем новым лицам, которые будут в правительстве Грузии. Консультации, фактически, завершены», — заявил Мамука Бахтадзе.















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