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Бахтадзе: Консультации о новых лицах в кабинете министров уже завершились


26.06.2018   15:01
Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе заявляет, что консультации о новых лицах в кабинете министров уже завершены, но называть их отказался.

Как отметил Мамука Бахтадзе на сегодняшнем брифинге, обновленный состав правительства Грузии будет представлен парламенту в установленные сроки.

«В парламенте Грузии мы увидим новую правительственную команду и там будут представлены фамилии со своей соответствующей программой», — заявил Мамука Бахтадзе.

По его словам, ажиотаж в СМИ в связи с должностью государственного секретаря не соответствует действительности.

«Мы не планируем внедрять никакой новый институт в этом направлении. Будут заместители министров, которые будут ответственными за развитие соответствующих отраслей», — отметил Бахтадзе.

По его словам, консультации в связи с новыми лицами уже завершены.

«У нас были интенсивные консультации как по новой структуре, так и развитию программы, и в том числе по тем новым лицам, которые будут в правительстве Грузии. Консультации, фактически, завершены», — заявил Мамука Бахтадзе.






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